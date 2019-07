FETE DU 5-JUILLET : Ré-inhumation des restes de 24 chouhada à Tiaret

Les restes de 24 chouhada ont été ré-inhumés vendredi au nouveau cimetière des martyrs de la commune de Rahouia dans la wilaya de Tiaret en présence du wali de Tiaret, des moudjahidine et des autorités locales à l’occasion du 57ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. A l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance la commune de Rahouia a abrité, hier, les festivités officielles et une cérémonie protocolaire au cours de laquelle les autorités ont honoré trois membres de la famille révolutionnaire ainsi que la distribution du registre d’or des chouhada de la wilaya de Tiaret. Par la même occasion, le wali de Tiaret, monsieur Bentouati, a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 60 logements promotionnels et la réalisation d’un centre de formation professionnelle au niveau de ladite commune. Le wali a également présidé la cérémonie de l’inauguration officielle d’un centre commercial, un stade de proximité et une nouvelle salle de soins. Dans une ambiance festive, le premier responsable de la wilaya a procédé à la distribution de motos pour les handicapés et des cadeaux avant de visiter le projet d’une école alimentée avec l’énergie solaire.