FETE DES TRAVAILLEURS : Le Président salue les efforts des travailleurs

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a adressé, à cette occasion, un message dans lequel il a appelé à "faire émerger le large potentiel économique de notre pays dans tous les domaines afin de renforcer les conditions de vie de notre peuple, donner à notre pays le droit aux échanges économiques internationaux et réduire la dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures". "Face à tous ces défis, l'Algérie dispose d'un cadre tripartite de dialogue et de complémentarité des efforts entre l'Etat, les travailleurs et le patronat", a indiqué le président Bouteflika dans son message, lu par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui. "Un cadre qui s'est cristallisé à travers la charte de partenariat économique et social. Une charte dont les avantages ont été salués par les instances internationales du monde de travail, appelant à en faire un modèle pour les autres pays", a ajouté le chef de l'Etat, qui a exhorté les signataires du Pacte économique et social à un "sursaut pour travailler ensemble au service de l'Algérie et de la prospérité de son peuple", avant d’appeler le Gouvernement à "continuer à associer ses partenaires économiques et sociaux à la mise en œuvre de leur pacte commun, à la promotion des réformes et à la relance du développement économique et social". La délégation accompagnant le ministre de l’Intérieur, des Collectivités et de l’Aménagement du territoire, M.Nouredduine Bedoui, chargé par le président de la République pour présider les festivités, regroupe notamment les ministres de l’Energie et du Travail, l’Emploi et la Sécurité sociale, M. Mustapha Guitouni et Mourad Zemali respectivement, ainsi que le président directeur général du groupe Sonatrach, M. Abdelmoumène Ould Kaddour. Un programme comprenant plusieurs manifestations ouvrières a été également préparé par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) dans cette ville du Sud, en présence notamment du secrétaire général de la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd.