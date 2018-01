FETE DE YENNAYER : El Infitah organise une réception pour les enfants malades

C’est à l’initiative du Dr. Zoheir qui a décidé de créer l’évènement, en lançant une invitation ouverte sur sa page Facebook. Ainsi, lors de l’après-midi d’avant-hier, plus d’une centaine de personnes, dont les 2/3 sont des bambins accompagnés ou non, ont répondu à son invitation. Ils étaient là dans cette grande salle du 1er étage, archicomble si bien que même la terrasse a dû être occupée en partie. On s’en doutait bien, les petits enfants étaient parés de leurs plus beaux habits de fête et beaucoup étaient en tenue traditionnelle Amazigh du Centre aux couleurs vives et chatoyantes donnant l’impression d’une floralies d’hiver. Mais que dire d’autre, si ce n’est que de souligner la présence du maire de Mostaganem, M. Abdelkader Belkhodja illustre enseignant et fils de la mythique Tijditt, la députée Mme Tekkouk Mansouria, les éléments du ‘’groupe les amis de Réflexion’’, les élus et sympathisants du ‘’Mouvement El Infitah’’. Etaient présents également le Président de la CCI de Mostaganem, M. Abdelkader Bezzaouche et aussi, Président de l’Association des handicapés de Mostaganem, sans oublier l’inénarrable, M. Hadj Bouziane Karakache, ou encore, Mme Malika Alioua, la Présidente de ‘’l’Association des cancéreux de Mostaganem ‘’Errahma’’ et son staff, notamment, Mme. Dr. Hafsa Kara-Mostefa Sadqi, d’autres associations caritatives aussi. Dans tout ce beau monde, on distinguait nettement les deux hommes, en tenue traditionnelle de Djoumouâa , se côtoyant dans la cohue. Ce sont : le Docteur Zoheir Abdelwahab, Président du Bureau de ‘’El Infitah’’ pour Mostaganem et M. le Président de l’APC de Mostaganem. Sont venus également M. Hadj Balkacem Benkritly, l’incontournable Naboussi Belayachi et tant d’autres…. Le Dr. Zoheir Abdelwahab a pris la parole et s’est adressé à ses convives et, avec la verve et le verbe qu’on lui connait, leur souhaitant, non sans une certaine émotion,’’Assagass Ameggaz, mes amis, frères et concitoyens ! Nous sommes réunis ici dans cet endroit de Mostaganem pour célébrer ensemble avec fierté notre nouvel an Amazigh. C’est une bonne occasion pour souhaiter à tout le monde beaucoup de bonheur et je vous le dis : nous aimons notre pays, notre région, nos compatriotes ; nous aimons Mostaganem et, plus que tout, nous aimons ceux et celles qui aiment Mostaganem ! ‘’ Aussitôt, c’est la gourmandise qui a eu le dernier mot car qui aurait résisté au couscous garnis, plats de friandises de fruits secs, fruits et boissons. Et ce fut la convivialité festive qui a imposé ses droits, en ce premier jour de l’An 2969, célébré officiellement, au grand bonheur de tous et surtout des petits qui ont certainement oublié qu’ils sont malades. Sans formalités ni protocoles, les hommes se sont regardés, l’œil dans l’œil puis, armés de sourires et de civilités, ils ont entamé le sujet qui les tient à cœur, à savoir comment hisser Mostaganem, vers le meilleur. En effet, ils ont discuté honnêtement, autour d’un thé fumant, dans la franchise parfois, parfois à bâtons rompus mais ils ont dialogué avec respect et dignité, dans un langage clair et net. La fête s’est bien passée dans l’ambiance et la convivialité et le bonheur de retrouvailles a été partagé ; Chez les grands, des malentendus ont été dissipés car la sagesse ainsi que les vertus du dialogue ont prévalu, en fin de compte et que le meilleur est à venir. Vivement que soient organisées des rencontres comme celle-ci car, Mostaganem a besoin des meilleurs pour faire barrage aux profiteurs et faux dévots qui prêchent dans la ‘’démocratitude’’.