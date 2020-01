FETE DE YENNAYER : Du poulet plein les yeux à Oran

Les marchés de Yennayer à Oran ont ouvert leurs portes des semaines avant la fête et à Arzew aussi et certainement partout ailleurs au niveau des 26 communes que compte la wilaya d’Oran . En plus de ce repas tant vénéré, il y aura parallèlement aussi des expositions où les produits d’artisanat côtoieront des livres dont on ne se lasse pas de lire les titres. Tous attendent ce long week-end ! Et presque tous les villages de la wilaya d'Oran se préparent à organiser cette fête et tomber d’accord sur le choix du jour – pour que des kilos de denrées alimentaires ne soient pas jetés dans les poubelles – où le couscous roulera à flots et le poulet, mijoté dans la sauce aux sept variétés de légumes secs, gonflera ses ailes. Depuis que le premier jour de Yennayer est consacré férié et payé, il prend toute une autre dimension. Outre acheter un poulet à sa famille pour le dîner, le citoyen d’aujourd’hui aime se retrouver à partager ce mets délicieux entre copains et avec l’ensemble des villageois. On fait don de poulets, de couscous, de légumes et d’épices pour que la fête soit tout aussi grandiose que conviviale. Le cuisinier, ses aides et tous les jeunes dynamiques du village veilleront à la réussite de cette cérémonie d’accueil du Nouvel An amazigh, mais aussi oranaise, une cérémonie à laquelle seront conviées même des personnes hors de la contrée. Et les enfants s’égosilleront à faire régner une ambiance particulière. Et on entendra à longueur de cette semaine: Assegwas ameggaz !