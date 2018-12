FESTIVITES DU NOUVEL AN : Plus de 1500 policiers mobilisés à Mostaganem

En prévision des festivités du nouvel an , un plan de sécurité a été adopté par les services de Sûreté de wilaya de Mostaganem et ce, dans le cadre de la lutte contre les différents aspects de criminalité, en vue d’assurer un climat de sécurité à travers les opérations de police ciblant les lieux suspects, visant de préserver également la sécurité des citoyens et leurs biens notamment au niveau des endroits publics, les gares routières, les rues principales, les marchés, les locaux commerciaux et les administration publiques . En effet, ces mesures basées sur l’intensification de la présence sécuritaire au niveau des lieux publics à forte affluence de citoyens, où plus de 1500 policiers entre civil et en tenue seront mobilisés. A ce titre, il sera procédé au déploiement des forces de police au niveau des intersections à forte densité routière et ce, pour alléger la circulation, et aussi au niveau des endroits publics sensibles, ainsi qu’à des patrouilles pédestres et mobiles pour annihiler tout acte susceptible, outre les barrages dressés au niveau des différents accès des villes avec le contrôle régulier et efficace des véhicules. En plus de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le renforcement des opérations de police. Les services de police lancent ainsi un appel aux citoyens pour dénoncer tout comportement suspect ou acte visant les personnes et les biens, et ce, à travers les numéros gratuits des lignes vertes 1548,17, 104. Ils s’adressent aussi aux usagers de la route pour faire preuve de respect du code de la route et éviter les comportements négatifs notamment les excès de vitesse et les manœuvres dangereuses pour préserver la sécurité publique.