FESTIVITÉS DE VICTOIRE DE L'EQUIPE NATIONALE A TIARET : Un enfant écrasé par une voiture à Serguine

Juste après la fin du match de l’équipe nationale, qui a battu l’équipe du Nigeria par deux buts à un, l'enfant Mohamed K, âgé de 8 ans ,est sorti en compagnie de son grand-père, dans une grande rue à Serguine, à quelque 145 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et au niveau de l’entrée principale de cette commune, et dans un moment d'inattention, une voiture de marque "Mazda" qui roulait à vive allure et ce, en signe de joie, suite à la victoire de l’équipe nationale, a mortellement écrasé le petit enfant qui courait exprimant sa joie. Mort sur le coup, le corps de l'enfant a été transféré vers la morgue de l’hôpital de Ksar-Chellala, qui se trouve à 45 km des lieux de l'accident. Cet événement a suscité une grande compassion des citoyens, sachant que le père de cet enfant, serait décédé dans un accident, il y a déjà un mois. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale territorialement compétents, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée.