FESTIVAL NATIONAL DE L’ART CULINAIRE : Un Mostaganemois obtient la médaille de bronze

Suite à l’organisation du festival national de l’art culinaire qui s’est déroulé à Bordj Bou Arreridj, le 27 du mois d’Avril, un cuisinier mostaganemois, M. Saadi Nourredine est parvenu à obtenir la deuxième place, en arrachant la médaille de bronze en art culinaire et en gâteaux traditionnels. Le lauréat de ce dernier festival, M. Saadi Noureddine est un professionnel de la cuisine qui a déjà participé au concours du meilleur chef traiteur, organisé à Mostaganem le 08 mars dernier de l’année et a également la deuxième place. Se présentant encore au festival national de l’art culinaire qui a été organisé le 27 Avril 2019 à Bordj Bou Arreridj où plusieurs chefs traiteurs venant d’une vingtaine de wilayas du pays dont Sétif, Boumerdes, Tizi Ouzou, Alger , Ain Temouchent , M. Saadi si expérimenté en cet art, multipliant ses techniques a fini par se hisser à la fin du concours à la deuxième place, en obtenant la médaille de bronze en art culinaire et en gâteaux traditionnels. Il a été retenu parmi les trois premiers lauréats du festival pour participer prochainement au festival international d’art culinaire, qu’organise l’émirat de Dubai, annuellement. Rappelons que M.Saadi est un cuisinier racé, ayant obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en ce métier depuis l’année 2001. Il a exercé en cette qualité à l’école paramédicale en occupant à ce jour le poste de chef de service, a participé à l’organisation de multiples festivals organisés à travers la ville de Mostaganem et ailleurs en qualité de cuisinier. Noureddine est marié et père de 03 enfants, il compte lancer l’idée de la création d’une académie de l’art culinaire avec la collaboration d’autres partenaires, et l’édition d’un ouvrage en art culinaire algérien sous le titre ‘’ 480 recettes du terroir ‘’ , dont une dizaine de recettes de chaque wilaya du pays.