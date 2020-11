FERMETURE DES ECOLES : Le premier ministre Djerad tranche

Lors du coup d'envoi, à partir du barrage Boukerdane (Tipasa), de la campagne nationale de reboisement à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, M. Djerad a précisé dans une déclaration à la presse, que « Dans l'éventualité où des cas positifs sont enregistrés dans les écoles, chaque cas sera traité séparément. Toutefois, la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jour actuellement", soulignant que "l'Etat s'acquitte de ses devoirs et continuera à le faire envers ses citoyens". Toutes les décisions prises précédemment dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19 interviennent "après consultation du Comité scientifique, des spécialistes et des scientifiques algériens qui œuvrent selon une approche pratique, précise et objective, tant en Algérie qu'à l'étranger", a poursuivi le ministre, affirmant que "les décisions et les mesures sont prises graduellement et au moment opportun". Il a appelé, en outre, à l'impératif "de respecter les avis des scientifiques, des médecins et des spécialistes, loin de tout débat byzantin", en évitant "toute précipitation dans la prise de décisions". "Y'a-t-il des systèmes dans le monde qui ont fermé leurs écoles", s'est-il interrogé. Les statistiques "ne sont pas alarmantes pour aller jusqu'à la fermeture des écoles", a-t-il soutenu, réitérant son appel à la famille éducative, aux parents d'élèves et aux syndicats à l'impérative mobilisation pour le strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Et d’ajouter : "à l'instar des autres pays du monde, nous sommes en pleine guerre et le respect strict du protocole de prévention est l'unique solution à même de faire face à la Covid-19 et de juguler sa propagation". Djerad a tenu à rappeler que "l’Algérie établissait actuellement des contacts avec plusieurs laboratoires pour acquérir le vaccin attendu contre le nouveau coronavirus", rappelant que "tous les scientifiques, les médecins et les compétences algériennes reconnues à l’échelle mondiale sont associés à ces négociations pour s'assurer que l’utilisation de ce vaccin n’engendrera aucune complication" sur la santé. "Toutes les instructions, orientations et recommandations préconisent la vigilance et la prudence avant l’utilisation d’un quelconque vaccin pour s’assurer de son innocuité et son efficacité", a-t-il rassuré. Sur la hausse des cas de la Covid-19, après une nette baisse, le Premier ministre a affirmé que "l’Algérie, à l’instar de la première vague de la pandémie qu'elle a pu contenir, grâce à une approche scientifique rigoureuse, fera face à cette deuxième vague avec la même détermination". "On peut dire que la situation est stable en Algérie par rapport aux taux enregistrés de par le monde", a-t-il ajouté, estimant qu'"il faut, en même temps, éviter tout relâchement et ne pas sous-estimer la gravité et la dangerosité de ce virus". Après avoir salué le rôle de +l'armée blanche+ (staffs médical et paramédical) mobilisée depuis la propagation du nouveau coronavirus en Algérie, le Premier ministre a lancé un appel aux citoyens au strict respect des mesures préventives, à davantage de prudence et au sérieux », soulignant que le citoyen aujourd'hui "est tenu de prendre en considération cet appel".