FERMETURE DE SOUK ‘’BENTAMAR’’ A SIRAT (MOSTAGANEM) : Des marchands bloquent une route et la mairie

Hier aussi, les protestataires ont observé pour le deuxième jour consécutif un sit-in de protestation devant le siège de la mairie de Sirat , pour dénoncer leur situation sociale difficile en raison de la fermeture du marché de fruits et légumes « Bentemar », situé dans la commune de Sirat , et ce après la propagation du virus au niveau de la wilaya et le non-respect des mesures sanitaires et préventives contre la pandémie (COVID19) de la part des citoyens . Ces protestataires tirent la sonnette d’alarme face à un risque de chômage massif « Nos demandes sont légitimes car ces mesures ont affecté directement la situation financière de nombreux commerçants » déclare l’un d’eux. De même, pour les travailleurs journaliers qui sont fortement impactés et menacés par cette situation. A travers ce mouvement de protestation, ces derniers ont demandé l’intervention du premier responsable de la wilaya pour la réouverture de ce marché, considéré comme une source de revenus pour des milliers de citoyens, commerçants et agriculteurs. Notons que ce marché hebdomadaire a un impact positif en matière de commercialisation des produits agricoles. Jouant un rôle important sur le plan socio-économique dans la région, il nécessite sa légalisation, puisqu’il encourage les agriculteurs de la région à écouler leurs produits agricoles sans difficulté dans un climat empreint de sécurité. Il n’en demeure pas moins que ce souk manque d’entretien.