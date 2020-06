FERMETURE DE MAGASINS A MASCARA : Des commerçants demandent l'annulation de la décision

A cet effet, ces commerçants confirment que certaines raisons de fermeture sont logiques, d'autres ne le sont pas, d'autant plus que la plupart des commerçants affirment que les bavettes n'étaient pas portées de la manière appropriée et habituelle, car elles étaient collées certes, sous le nez, mais ceci en l'absence de la clientèle au moment de la visite des services de sécurité. Ils demandent la révision des décisions de fermeture qui étaient sans préavis, sollicitant la compréhension de leur situation difficile qu'ils en souffrent depuis l'apparition de la pandémie de Corona et des mesures de confinement, et surtout des pertes financières énormes qui les conduiraient à la faillite et au chômage si la situation perdure. Pour sa part, monsieur Ali Fettah, coordinateur de l'union des commerçants et artisans de la wilaya de Mascara , a fait savoir qu'une réunion avait eu lieu avec le directeur du commerce et un représentant des propriétaires des magasins fermés au nombre de plus de quarante, durant laquelle les autorités compétentes étaient invitées à tenir compte des conditions actuelles des commerçants et à infliger en premier lieu, des amendes et l'avertissement verbal avant de passer aux décisions de fermeture, en particulier contre les commerçants qui n'ont pas été autorisés à poursuivre leurs activités au cours des derniers mois en raison de la pandémie.Ainsi les propriétaires de magasins ont été invités à exiger leurs droits de manière réglementaire par le biais d'un syndicat, loin de la colère et des rassemblements, surtout dans le contexte que connait le pays avec cette pandémie, qui requiert beaucoup de sagesse.