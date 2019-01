FERMEES DEPUIS AOUT 1994 : Le Maroc appelle à l’ouverture des frontières

En effet, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a affirmé que «l’appel du roi émane d’une volonté sincère, sa main reste tendue et les deux peuples ont une volonté sincère». Se disant optimiste quant à l’avenir des relations entre les deux pays, Nasser Bourita a assuré que «l’Algérie et le Maroc n’ont pas besoin de médiateurs pour résoudre leurs problèmes bilatéraux». «Les problèmes que connait l’Union du Maghreb arabe sont tributaires de la tension qui marque les relations bilatérales entre l’Algérie et le Maroc», a indiqué le chef de la diplomatie marocaine, précisant qu’« il n’y aura pas d’intégration régionale sans relations bilatérales saines, et en gardant des frontières communes fermées ». Dans ce sens, Nasser Bourita a rappelé que le roi Mohammed VI avait appelé, dans son discours du 6 novembre 2018, l’Algérie à un dialogue bilatéral «franc et direct». Selon lui, le souverain marocain avait «proposé à cet effet la création d’un mécanisme souple dont les contours sont à convenir d’un commun accord avec Alger, et qui sera un espace de dialogue bilatéral ou seront examinés tous les problèmes sans intermédiaire».