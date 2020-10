FEMME RURALE DANS LE MONDE DE L'ENTREPRENEURIAT : Conférence nationale jeudi prochain à Alger

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme organisera jeudi prochain à Alger une conférence nationale sur la femme rurale dans le monde de l’entrepreneuriat, et ce, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a-t-on appris lundi auprès du ministère. La rencontre rassemblera 240 participants représentant divers secteurs, départements ministériels, centres de recherche, banques, organismes nationaux, agences de soutien à l'emploi, associations nationales spécialisées, ainsi que des représentants d’agences onusiennes en Algérie, précise la même source. La conférence vise à "contribuer au renforcement de l'autonomisation économique et sociale de la femme rurale par le développement de l’entrepreneuriat créatif et compétitif" et à "présenter l'expérience algérienne dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, en particulier en direction de la femme rurale". Placée sous le thème "Créativité de la femme rurale aux normes internationales", la conférence se fixe comme objectif de "développer l'entrepreneuriat féminin créatif en aidant les femmes rurales à diversifier leurs produits et à les commercialiser selon les normes internationales" et de "renforcer les capacités de ceux qui les accompagnent, notamment les cadres de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM)". Trois sessions thématiques axées sur le renforcement des expertises en matière d’encadrement, la promotion et la diversification des connaissances et des activités des femmes rurales, et enfin l’accès des femmes rurales au marché, sont prévues dans le cadre de cette conférence qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme rurale (15 octobre).