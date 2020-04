FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES DE LA WILAYA D'ORAN : Les examens du BEM et du BAC seront maintenus

De source proche du président de la fédération des parents d'élèves de la wilaya d'Oran Monsieur Kamel Mohamed , on nous informé que «Les examens de fin d’année se dérouleront aux dates déjà fixées, soit durant la période allant du 29 mai au 20 juin prochains. Il n y aura aucun report», a-t-on assuré. Les résultats du baccalauréat seront annoncés le 20 juillet, le BEM le 1er juillet et la 5e le 16 juin. Il est à souligner que le taux d’avancement des programmes scolaires a atteint les 70 % dans les trois paliers de l’Éducation nationale et aucun retard n’est enregistré dans ce sens. Mieux encore, par rapport à la même période de l’année dernière, les élèves sont plutôt en avance, et les examens du baccalauréat se dérouleront du 16 au 20 juin prochain, du Brevet d'enseignement moyen (BEM) du 9 au 11 juin et ceux de fin de cycle primaire le 29 mai, soit durant le mois sacré du Ramadhan. Autre annonce importante faite par le premier responsable du secteur, elle concerne les dates de proclamation des résultats des trois examens de fin d’année scolaire. On apprendra à ce propos que l’annonce des résultats du BAC est prévue le 20 juillet et que ceux du BEM seront annoncés le 1er juillet et de fin de cycle primaire 5 AP le 16 juin. Rappelons qu’en prévision de ces rendez-vous importants, le ministère de l’éducation avait affirmé qu’il veillera ‘’à lutter’’ contre toutes sortes de fraudes afin de ‘’préserver’’ la crédibilité de l’examen du baccalauréat et de «garantir» le principe d’égalité des chances entre les candidats. «Tous les moyens ont été mis en place pour la sécurisation des sujets du bac, et ce, pour parer à tout imprévu et empêcher la fuite», a-t-il soutenu. A cet effet les candidats seront appelés à retirer les convocations à partir de 15 mai prochain, a-t-on initialement prévu.