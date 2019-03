FCE : Ali Haddad jette l’éponge et démissionne

Le patron du groupe ETRHB n’est désormais plus le président du Forum des Chefs d’entreprises (FCE). Ali Haddad vient en effet de jeter l’éponge dans une lettre qu’il a adressée aux membres de la puissante organisation patronale qu’il dirige depuis 2014 en remplacement de Réda Hamiani contraint à l’époque de démissionner juste après sa réélection. «En ce qui me concerne, soucieux de préserver la cohésion et surtout la pérennité de notre organisation en totale conformité avec mes convictions, j’ai décidé en mon âme et conscience et sans contrainte de quitter la présidence du Forum des chefs d’entreprise à compter de ce jour», écrit M. Haddad dans sa longue lettre de démission consultée par Algerie1. Le désormais ex président du FCE dont la démission court à partir de ce jeudi, y est revenu sur les raisons qui l’avaient conduit à se présenter en 2014 ont insistant notamment sur le fait que ce sont les chefs d’entreprises qui l’ont sollicité et non pas le pouvoir politique dont il est proche.