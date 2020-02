FAUX VISAS SCHENGEN A ORAN : Le personnel d’une Agence de tourisme arrêté

La brigade d’investigation de la police judiciaire d’Oran ont pu mettre fin aux agissements d’une bande spécialisée dans l’établissement de faux visas Schengen. En effet, exploitant plusieurs informations à l’origine de l’ouverture d’une enquête, les enquêteurs ont remonté le fil jusqu’à arriver à une Agence Touristique implantée en plein centre-ville d’Oran. Mandat en poche une perquisition est effectuée qui a mis à jour le pot-aux-roses. Tout le personnel de l’Agence a été arrêté. Selon le site Ennahar Online qui rapporte l’information ce mardi 11 février, les policiers ont ainsi pu récupérer plusieurs passeports de particuliers à qui ce personnel organisé en une véritable bande criminelle avait promis des visas. Outre les documents de voyage, du matériel informatique, un scanner, des Smartphones et des puces téléphoniques ont été saisis. Dans la boîte à gants du véhicule appartenant au gérant, le cachet de l’Agence, un registre du commerce d’un bureau d’affaire et plusieurs autres passeports et pièces d’identité de prétendant au visa ont également été découverts et saisis.