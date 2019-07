FAUTE DE CREDITS DE PAIEMENT : Le chantier du stade de Tizi Ouzou à l'arrêt total

Le chantier du stade de 50.000 places de Tizi Ouzou est à nouveau à l'arrêt depuis ce dimanche en raison de la fin du délai contractuel, synonyme d'indisponibilité de crédits de paiement, a appris Algérie 1 de sources proches du maître de l'ouvrage. La reprise du chantier ne pourrait pas intervenir sans une autorisation de prolongation du délai de livraison ayant expiré aujourd'hui même. En attendant les entreprises chargées de sa réalisation devraient réduire leurs effectifs voire mettre leurs employés au chômage technique. Le ministère de la jeunesse et des sports est interpellé pour la délivrance de cette attestation de prolongation du délai de livraison. A rappeler que le projet du stade de Tizi Ouzou a été entamé en mai 2010 après attribution de son marché au groupement algero-espagnol ETRHB Haddad et FC Construction. En 2014, l'entreprise espagnole est remplacée par la turque Mapa pour relancer le chantier accusant un énorme retard du fait de la faible main d'œuvre engagée et de l'indisponibilité des crédits de paiement. En 2018, le projet est relancé et la rallonge de son budget est passé de 34 à 50 milliards de dinars suscitant une vive polémique autour de ce colossal montant mobilisé pour ce stade laissant certains le juger excessivement cher comparativement à des stades européens tel que l'Arena.