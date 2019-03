FAUSSE DECLARATION DE NAISSANCE : Six personnes sous contrôle judiciaire à El Tarf

Six personnes dont 4 femmes impliquées dans une tentative frauduleuse de déclaration de naissance d’un nouveau né dans la commune de Bouteldja (El Tarf) ont été arrêtées par les éléments du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a-t-on appris, ce dimanche auprès de sources concordantes. Les faits de cette affaire remontent au week-end dernier, lorsqu’un couple s’est présenté avec un nouveau né, au service de la maternité de l’hôpital de Bouteldja, pour un certificat d’accouchement attestant que la maman avait accouché à domicile a précisé le commissaire Mohamed Karim Labidi soulignant que le service de la maternité, intrigué par le comportement du couple avait alerté la police. Face aux enquêteurs, la maman qui s’était présentée au service de la maternité a fini par avouer, que le bébé, né hors mariage, était bien le sien et qu’elle tentait de lui obtenir un certificat d’accouchement au nom de l’épouse de la personne qui l’a accompagné à l’hôpital, a-t-on encore détaillé. Les investigations approfondies ont permis d’identifier et appréhender quatre autres personnes impliquées dans cette affaire, le père biologique de l’enfant, «la fausse maman» et deux autres femmes, intermédiaires entre les deux couples, a-t-on noté. Poursuivis pour «usurpation d’identité«, «falsification de document administratif» et «atteinte à la filiation«, les six mis en cause, âgés entre 23 et 50 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire par le tribunal compétent.