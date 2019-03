FALSIFICATION DE VISAS SCHENGEN : Démantèlement d’un réseau régional à Chlef

Un réseau régional spécialisé dans la falsification de visas Schengen a été mis hors d’état de nuire par la Brigade de recherches et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Chlef, a indiqué ce jeudi la cellule de communication relevant de cette direction sécuritaire. Cette opération a été réalisée sur la base d’informations parvenues à la BRI, portant sur des personnes qui auraient escroqué des citoyens, en falsifiant des dossiers pour l’obtention de visas, a indiqué à l’APS le commissaire de police Cherif Ankoud, précisant que ce réseau d’escrocs activait à Chlef et dans des wilayas voisines. La mise hors d’état de nuire de ce réseau a abouti à l’arrestation de quatre individus, âgés de 30 à 43 ans, issus des wilayas de Chlef, Mostaganem et Mascara, outre la saisie de dossiers falsifiés et l’équipement informatique utilisé pour falsifier les documents. Ils ont été présentés devant le tribunal de Chlef pour les chefs d’inculpation de « constitution d’une association de malfaiteurs, usage de faux, imitation de sceaux et signatures, escroquerie, et falsification de dossiers et visas », a ajouté la même source.