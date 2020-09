FALSIFICATION DE CONTRATS D’EMPLOI A L’APC DE TIARET : Un responsable écroué et 6 employés sous contrôle judiciaire

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt, d'un responsable de service au niveau de l'A.P.C de Tiaret, et la mise sous contrôle judiciaire de 6 autres personnes, exerçant des fonctions à la mairie de Tiaret, retenant contre eux les griefs de faux et usage de faux, falsification de documents et fausses informations, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que les personnes mises en cause dont un chef de service, une employée dans le service des documents biométriques et une autre employée d’Algérie Poste, épouse d'un élu ont usé de faux pour l’établissement et la délivrance des documents de l’état civil. L’enquête a révélé des faux en écriture sur des documents relatifs aux pointages des jeunes recrutés dans le cadre du pré-emploi, en signalant que le montant détourné par le biais de ces falsifications s’élève à des milliards et c'est au niveau de la direction de l'emploi que ces opérations de falsification de documents, ont été débusquées, précisent nos sources. Certains observateurs, nous ont déclaré que la transparence dans la gestion des collectivités, demeure un repère à atteindre, mais les outils paraissent en déperdition et les menaces de démission de certains élus sont actuellement remarquables. Un autre scandale qui vient de surgir, dont les bretelles vont aboutir à la révélation d'autres dysfonctionnements.