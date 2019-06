FAKES NEWS SUR LE TAUX DE REUSSITE AU BEM : Le ministère de l’Education réagit et dément

Les informations annonçant le taux de réussite à l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) sont fausses et dénuées de tout fondement, a-t-on indiqué au ministère de l’Education nationale. Des informations publiées sur la Toile annoncent un taux de réussite de 58% et que les résultats seront annoncés aujourd’hui, lundi à 17h. Selon une source du ministère de l’Education nationale, aucune information officielle n’a été communiquée sur les résultats du BEM qui seront proclamés aujourd’hui, lundi 1erjuillet, comme annoncé il y a deux semaines sans que l’horaire ne soit fixé. En ce sens, au ministère on tient à rassurer les élèves et leurs parents que tout ce qui est communiqué sur les réseaux sociaux n’est que rumeur.