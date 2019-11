FAKE NEWS SUR LES RESEAUX SOCIAUX : Le ministre Rabehi met en garde

Le porte-parole du gouvernement a mis en garde contre l’impact négatif que peuvent avoir les réseaux sociaux notamment dans un contexte aussi particulier que celui qui sévit en Algérie. « Les réseaux sociaux sont devenus une terre fertile pour les fake news que les journalistes devraient affronter avec conscience dans ce contexte particulier que traverse le pays. » a-t-il, ainsi, affirmé dans une allocution prononcée à l’occasion de cet événement. « Les ennemis du peuple utilisent ces réseaux dans des tentatives vaines de semer la fitna et porter atteinte aux institutions de la République, à leur tête, l’institution militaire garante de la souveraineté nationale et de l’unité territoriale qui a soutenu sans hésitation les choix du peuple d’aller vers des élections démocratiques libres et transparentes. » a martelé le porte parole de l’exécutif. Et d’ajouter: « On a vu à travers certaines expériences comment la manipulation par les fake news a pu influencer le destin des nations ainsi que sur les orientations des électeurs et les convictions des candidats. Nous devons nous inspirer de ces expériences et des efforts fournis pour l’organisation du domaine des réseaux sociaux afin de faire face à ceux qui propagent les mensonges, qui diffusent le désespoir et usurpent les vérités. » À quelques jours du début de la campagne électorale, le gouvernement veut sensibiliser contre les fake news qui, pas plus tard qu’hier soir, ont donné pour morte la moudjahida Louisette Ighil Ahriz. La rumeur de son décès a fait le tour des réseaux sociaux et a même été reprise comme information avérée par certains médias.