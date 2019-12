FAIT INSOLITE A BECHAR : Un individu vole un camion semi-remorque

Voler un cyclomoteur, voire même une voiture est un méfait courant, mais aller jusqu’à voler un camion semi-remorque cela relève de l’audace. Cela s’est passé dernièrement à Béchar. Un conducteur de camion semi-remorque en provenance de l’algérois s’est présenté à 9h 30 mn au niveau de la 6ème sûreté urbaine à Béchar pour déposer une plainte contre X suite au vol de son véhicule qu’il avait garé près d’une cafétéria sise à Hai Seban. A sa sortie du local, il n’avait pas retrouvé son véhicule qu’il avait laissé moteur en marche. Les policiers donnèrent l’alerte aux brigades mobiles et aux postes de contrôle routier situés à l’entrée et à la sortie de la ville. A 10 h 30 mn, soit une heure plus tard, ledit véhicule a été repéré au niveau de Hay Ettassahoumi. L’auteur de ce méfait, un trentenaire, a été arrêté en flagrant délit et conduit au niveau du siège de la 6ème sûreté urbaine pour complément d’enquête. Le tribunal de Béchar l’a condamné lors d’une comparution directe à la peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 30 000 DA.