FAIBLESSE DU DEBIT INTERNET : Le président Tebboune ordonne de venir à bout du problème

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné au ministre de la Poste de venir, immédiatement, à bout du problème de faiblesse du débit Internet et d'élaborer un rapport détaillé sur cette question, indique un communiqué du Conseil des ministres. En effet, le Président Tebboune a instruit le ministre en charge du secteur à l'effet de "trouver une solution définitive au problème de faiblesse du débit internet, définir les facteurs nuisibles et soumettre le dossier au Conseil des ministres si le besoin se fait sentir". "Le débit internet étant une condition essentielle pour l'aboutissement du processus de Numérisation et des Statistiques", le Président de la République a instruit le ministre de la Poste et des Télécommunications à l'effet de "venir à bout, immédiatement, du problème de faiblesse de débit internet et élaborer un rapport détaillé sur ce dossier", ajoute la même source. L'Algérie a, rappelle-t-on, connu des perturbations de la connexion Internet, imputées par Algérie-Telecom à "une perturbation du réseau internet international enregistrée dans certains pays du monde, dont l'Algérie".