FAF : Madjer limogé dès son retour au pays

Après sa nouvelle défaite contre le Portugal, la FAF aurait ainsi décidé de signifier à Rabah Madjer son limogeage de son poste dès son retour au pays, selon des sources bien informées.

Si Rabah Madjer a une nouvelle fois assuré qu’il ne comptait pas démissionner suite à cette nouvelle défaite, la FAF en aurait, pour sa part, décidé autrement, assurent les mêmes sources. La défaite de la sélection nationale face au Portugal ne serait néanmoins pas la seule raison qui aurait motivé la FAF, qui voit également d’un très mauvais œil les déclarations tenues par Madjer lors d’une conférence de presse qui a précédé le match face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, ont indiqué les mêmes sources. En tout état de cause, il est à rappeler que le président de la FAF, compte réunir le bureau fédéral de l’instance qu’il préside dans les prochains jours pour faire une évaluation et décider du sort du très impopulaire sélectionneur national.

Par ailleurs, le site ‘’Algérie-focus’’ révèle que Kheiredine Zetchi et son équipe sont entrain de négocier avec des entraîneurs étrangers pour driver la sélection nationale. Plusieurs noms figurent dans le tableau de chasse de la FAF. Il s’agit de l’Algérien Djamel Belmadi et du Français Hervé Renard, qui entraine actuellement l’équipe du Maroc.