FACULTE DE MEDECINE DE MOSTAGANEM : Les étudiants maintiennent leur piquet de grève

Quelque 200 étudiants en médecine de Mostaganem, prolongent leur grève entamée le 01 octobre courant pour le motif : est la non ouverture du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Kharrouba Pour mémoire, et sans entrer dans trop de détails, il est à rappeler que la réalisation du projet de l’hôpital universitaire de Mostaganem, a été entamée pour un coût global de 2,24 milliards DA et a été lancée en 2007. Les travaux ont été suspendus durant 4 années pour non maîtrise de gestion cependant, après réévaluation financière, les travaux ont été relancés en 2014 par, cinq(5) entreprises nationales. Toutefois, pour achever ce projet ce ne sont pas moins de 24 entreprises qui sont intervenues durant ces dernières années mais malheureusement, la réception promise plusieurs fois a été reportée et l’ouvrage tarde à ouvrir ses portes au grand dam des malades et de l’étudiant de la fac de médecine de Mostaganem. En effet, les étudiants sont complètement désarçonnés par une information qui laisse entendre que l’hôpital des 240 lits, de Kharrouba ne peut être un CHU étant donné que sa capacité ne lui confère pas le droit de bénéficier du statut de CHU. A ce stade, les étudiants n’ont qu’autre choix raisonnable que de se rabattre sur l'entreprise publique hospitalière (EPH) « Che Guevara » de Mostaganem et ses annexes pour leur perfectionnement pratique.