FACE A UNE SERIEUSE CONTESTATION AU SEIN DU PARTI : Djemaï serait sur le point de jeter l’éponge?

En plus d’être rejeté par l’opinion publique, ce nouveau visage du FLN aurait fait perdre à son parti la présidence de l’Assemblée populaire nationale, et cela au profit d’un député islamiste, Slimane Chenine. Un député très influent du FLN a déclaré au quotidien francophone qu’« alors que nous faisons tout pour redonner une image acceptable au parti, Djemaï emploie les vieilles recettes » « Les jours de Djemaï sont désormais comptés, et son départ n’est qu’une question de temps […] S’il refuse de quitter son poste, nous (militants FLN, NDLR) allons initier une pétition pour tenir une session extraordinaire du comité central pour l’évincer », explique le même député. Selon un observateur politique a estimé que « le secrétaire général du FLN est lâché en haut ». Un député FLN de Tébessa aurait été « imposé » comme secrétaire général du parti par «Tayeb Louh et El-Ghali Beleksir », un ancien chef de la Gendarmerie nationale. Un proche de Djemaï a assuré à Liberté que ce dernier « n’aurait plus de protection ». Un autre cadre du FLN a d’ailleurs annoncé que « les vrais militants ne souhaitent pas que le parti soit représenté au dialogue par une tête comme celle de Djemaï », avant d’ajouter qu’« il est temps que ce parti change s’il veut survivre ». Pour rappel, Mohamed Djemaï a publié, hier en fin de journée, un communiqué pour annoncer que même si le FLN est exclue du dialogue, le parti ne bloquera pas l’APN. En attendant que l’Assemblée populaire reprenne ses activités en début de septembre, la direction fera tout ce qui est dans son possible pour se donner un nouveau visage ».