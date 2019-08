FACE A UNE PENURIE D’EAU, PERSISTANTE A TELAGH : Des citoyens observent un sit-in devant la daïra

Sachant pertinemment que les élus et responsables locaux jouissent en cette fête de sacrifice, d'une journée chômée et payée, les protestataires n'ont cessé de se lamenter, se plaindre aux éléments de la police, en permanence, et de faire part de leur courroux en raison de cette crise d'eau dont ils revendiquent l’accès, surtout avec la chaleur torride qui s'abat sur la région."Nous n'avons jamais cessé d'organiser des manifestations spontanées dans la ville, pour le même motif, lançaient les mécontents. Mais il semble que les responsables des services concernés sombrent dans la négligence et le scepticisme, ce qui avive l’ire générale de la population''. Ayant été invités à s'adresser aux responsables locaux par le groupe de policiers de permanence qui ont réussi même à apaiser les esprits échaudés, les citoyens se sont dispersés sans encombre, mais en jurant par tous les saints de réorganiser un sit -in , ce mardi, devant le siège de l'ADE ( l’Algérienne Des Eaux ) et réclamer le départ de l'ensemble de ses travailleurs.