FACE A LA SUSPENSION DES COURS : Le ministère de l'Education annonce un plan d'urgence

En application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant prolongement de la suspension des cours dans tous les cycles et ce dans le cadre d'une mesure de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), le ministère de l'Education annonce le prolongement de la suspension des cours pour l'ensemble des établissement éducatifs, trois cycles confondus, du 5 au 19 avril", affirmant qu'un "plan d'urgence" a été tracé afin de faire face à la suspension des cours au profit des élèves durant la période de confinement", selon un communiqué du ministère. Ces mesures portent sur "l'élaboration d'un programme éducatif, en coordination avec le ministère de Communication, intitulé +clés du succès+ et contenant des modèles de cours du troisième trimestre (année scolaire 2019/2020), et ce à partir du 5 avril 2020 sur les chaînes de la Télévision publique. Ces cours concernent les élèves de 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire conformément à des horaires de diffusion qui seront publiés ultérieurement dans un communiqué". Il sera procédé, en outre, à "l'activation du dispositif de soutien scolaire via internet à partir du 5 avril 2020, et ce à travers les plateformes numériques de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD) au profit des élèves de 4e année moyenne et de 3e année secondaire conformément à des horaires d'accès à ces plateformes".