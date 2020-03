FACE A LA FLAMBEE DES PRIX DE PRODUITS ALIMENTAIRES DURANT CETTE CRISE SANITAIRE : 13 brigades mobilisées par la direction du commerce de Mostaganem

Le spectre de la flambée des prix hante déjà les esprits des consommateurs. Ainsi, la seule victime est ce pauvre consommateur qui reste le dindon de la farce de cette anarchie commerciale. En effet, plusieurs commerçants de gros et les détaillants «sans conscience » ont profité de cette crise de santé pour réaliser des marges bénéficiaires importantes. Une flambée des prix a été constatée à travers les marchés de la wilaya de Mostaganem agaçant les consommateurs et surtout les ménages aux faibles revenus. Plusieurs citoyens ont été surpris hier par une flambée incroyable des prix , la carotte est cédée entre 110 Da et 120 Da le KG. La pomme de terre, l’un des légumes essentiel des plats algériens, est passé de 35 Da à 120 Da pour le KG, soit plus que le triple de son prix habituel. Le piment et le poivrons ont atteint 120 à 130 dinars le kilogramme. Les prix des oignions ont aussi doublés et sont vendus en gros à 80 Da le KG. Les choux 100 Da le KG. Face à cette situation , la direction du commerce de la wilaya a mobilisé 13 brigades , affectées au contrôle des prix et la répression des fraudes. Notons que le ministère du commerce a appelé en ce sens les citoyens pour signaler les dépassements des commerçants sur les produits à large consommation et réglementés ainsi qu'aux risques d'hygiène qui peuvent nuire à la santé des consommateurs et ce en appelant le numéro vert "1020" .