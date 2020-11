FACE A LA CRISE SANITAIRE : Air Algérie convertit 4 avions de ligne en cargo

Alors que les avions sont cloués au sol depuis la fermeture des frontières, au mois de mars, Air Algérie compte sur sa flotte cargo pour remédier à la situation. Dans ce sens, la compagnie nationale a converti quatre de ses avions de ligne en avions cargos. Cette stratégie a permis à Air Algérie de se lancer dans des opérations d’importations et d’exportation de marchandises notamment en cette période d’épidémie, ou il y a un grand besoin sur l’importation du matériel médical de la part des opérateurs du secteur pharmaceutique. Selon le directeur général de la filiale Air Algérie Cargo, Rabah Midou, la compagnie « assurait deux vols cargo par semaine suite à la convertibilité d’avions de transport de passagers vers le cargo, surtout qu’il y a concentration sur l’escale Alger». Dans une déclaration faites au quotidien El Moudjahid, Midou a indiqué que la filiale s’est dotée de deux avions-cargos, un Boeing 737-800 d’une capacité de 20 tonnes et un Hercule LC 130 d’une capacité de 20 tonnes et de 2 ATR dédiés au fret. En terme de chiffre, le responsable a souligné que les opérations d’importation ont permis d’acheminer 10.000 tonnes de marchandises jusqu’à fin octobre contre 4.900 opérations d’exportation. Ces exportations portent essentiellement sur «des légumes et de fruits dont les dattes vers la France, l’Espagne, le Maroc et la Belgique avec 1.300 tonnes à la fin d’octobre à partir de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene.» a-t-il expliqué, en outre des « opérations d’exportation de dattes ont été effectuées également vers la Mauritanie dans le cadre du programme d’échanges commerciaux entre les deux pays » a-t-il ajouté. Pour s’adapter à cette nouvelle démarche, la filiale est dotée d’une aire de traitement de fret de 16.000 m² dont 6.000 m² de capacités couvertes pour le stockage et 230 m² d’espace de stockage sous température régulée.