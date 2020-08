FACE A LA CRISE DE LIQUIDITES : Algérie Poste plafonne les retraits à 100 000 DA

Algérie Poste a décidé de plafonner de manière temporaire et exceptionnelle les opérations de retraits d’espèces dans les guichets à hauteur de 100.000 dinars par client et par jour, a indiqué l’opérateur public dans un communiqué publié sur sa page Facebook. « Dans le cadre de la mise en place des mesures visant à l’optimisation des flux des retraits des liquidités dans les bureaux de poste durant cette période sanitaire exceptionnelle (Covid-19), et afin de satisfaire tous les clients d’Algérie Poste particulièrement les fonctionnaires, les salariés et les retraités, Algérie Poste informe son aimable clientèle qu’elle a décidé de plafonner, exceptionnellement et temporairement, les opérations de retraits d’espèces dans les guichets à hauteur de Cent Mille Dinars (100.000,00 DA) par client et par jour », précise le même communiqué. Toutefois, Algérie Poste met à la disposition de ses clients, voulants disposer de leurs avoirs afin de faire face à des dépenses dépassant le plafond susmentionné, des moyens de paiement alternatifs notamment les moyens de paiement scripturaux, à savoir : Le chèque certifié établi par le chef de l’Etablissement Postal et remis au client; le virement d’un compte CCP à un autre compte CCP par Chèque postal normalisé et le virement d’un compte CCP à un autre compte CCP par la carte EDHAHABIA.