FACE A LA CRISE ACTUELLE : Benflis affirme avoir des solutions

Ali Benflis a mis l’accent sur l’importance d’aller vers les élections présidentielles. « C’est la solution » a-t-il, d’ailleurs, martelé devant ses partisans dans la wilaya d’El Oued. Après avoir exposé la situation complexe que vit l’Algérie, le candidat malheureux des présidentielles de 2004 et 2014, a détaillé son projet d’urgence nationale comme il l’a dénommé. Réformer le code électoral, construire un parlement fort, libérer la justice et la presse, telles sont les promesses de l’ancien premier ministre qui espère cette fois-ci franchir le portail du palais d’El Mouradia dans le costume de président de la République. Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis a affirmé, que le prochain Président qui sera élu par les Algériens doit « être rassembleur de tous les Algériens sans exclusion aucune, ni marginalisation, ou clientélisme comme il doit être à l’écoute de toutes les parties partisanes et opposantes ». Pour rappel et concernant les opposants à l’organisation de la Présidentielle, le président du parti Talaie El-Houriyet a dit qu’aller aux élections était « la voie la plus sûre pour préserver le pays et garantir sa stabilité », appelant au « respect des opinions de ceux qui sont favorables à l’organisation des prochaines échéances ». Le candidat à la magistrature suprême, a mis en exergue l’importance de « la continuité de l’Etat », basée, a-t-il dit, sur « la confiance et la légitimité » accordées par le peuple, d’une part, et la souveraineté de ses institutions, d’autre part.