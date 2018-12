FACE A L'EMIGRATION CLANDESTINE : Les partis de l'alliance plaident pour "une stratégie globale"

Les partis de l'alliance de "continuité pour la stabilité et la réforme" ont appelé, ce samedi à Alger, à l'adoption d'une "stratégie globale" pour faire face au phénomène d'immigration clandestine. Lors d'une journée d'étude, organisée par l'alliance, composée de 19 partis politiques, sur "l'immigration clandestine", le secrétaire général (SG) de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli a plaidé, en sa qualité de coordonnateur général de l'alliance, à "l'élaboration d'une stratégie nationale multidimensionnelle en mesure de faire face au phénomène d'immigration clandestine". Pour ce faire, "il est important de cerner les causes de la propagation de ce phénomène et d'£œuvrer au développement des conditions socioéconomiques, en créant des postes d'emploi, et en contrant toute pensée visant à semer le désespoir au milieu des jeunes, de même qu'il importe de lutter contre toute forme de corruption et de népotisme", a-t-il souligné. Rappelant "les efforts consentis par les autorités dans l'accueil des migrants, leur prise en charge totale, et le rapatriement des migrants clandestins sur demande de leur pays d'origine, dans le respect du droit et de la dignité humaine", M. Sahli a mis en valeur "l'implication de l'Algérie dans le processus des négociations intergouvernementales devant conduire à l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières".