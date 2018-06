Exportons vers l’Afrique

Ernest Harsch, Professor at Columbia's School of International and Public Affairs, dans son article Concrétiser l'intégration africaine dans lequel il cite la position de l’Algérie sur les vertus de l'intégration économique africaine, indique qu’il s’agit de réduire les coûts de la mise en place d'infrastructures essentielles comme les transports, les communications, l'énergie, les systèmes d'approvisionnement en eau et la recherche scientifique et technologique. Peu de pays peuvent financer intégralement ces projets. La coopération vise également à faciliter les investissements à grande échelle en renforçant l'attrait que présentent nos économies et en réduisant les risques. Pour réaliser ces objectifs, il faut surmonter les principaux défis que sont le problème de libre circulation des biens et des personnes entre les pays africain et le droit d’établissement et la mise en place du Fonds de solidarité communautaire. D’autres écueils sont à étudier de près comme l’instabilité politique et l’insécurité de plusieurs pays ou encore les problèmes de bonne gouvernance et les questions de financement. A cela s’ajoutent les barrières douanières, le système financier dépassé par les évènements et les problèmes d’infrastructures de base. On peut ajouter à cette liste, le manque de lignes de transport directs aériens, maritimes, routières et ferroviaires et celui de l’énergie. Il faut conquérir le marché africain car on n’a pas d’autre choix pour permettre d’exporter la production dans plusieurs secteurs et diversifier notre économie hors hydrocarbures. On peut trouver une solution pour les modes de paiement et réaliser des projets de partenariat pour un maximum de profit. Le partenariat privé/public entre les divers pays est l’une des solutions pour réaliser les objectifs du forum de l’année dernière.