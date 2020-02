Enquête : après Anis, son épouse

L’enquête sur l’empire financier du controversé et sulfureux patron d’Ennahar TV, Anis Rahmani, s’étend aux autres membres influents de son entourage. Et c’est l’épouse d’Anis Rahmani, et actionnaire du groupe Ennahar, Souad Azzouz qui sera convoquée prochainement par la brigade de recherches de Bab Jedid de la gendarmerie nationale, a-t-on appris d’une source médiatique. Selon la source, cette convocation devrait intervenir au cours de cette semaine afin que les enquêteurs de la brigade de Bab Jedid établissent la vérité sur le niveau et degré de complicité de Soud Azzouz sur les opérations financières illégales de son époux Anis Rahmani. Il faut savoir que Souad Azzouz a été désignée à la fin de l’année 2015, directrice de publication du quotidien Ennahar en remplacement d’Anis Rahmani qui se chargera de la direction des deux chaînes de télévision, « Ennahar TV » et « Ennahar Laki. » Souad Azzouz est également actionnaire dans plusieurs entreprises lancées par Anis Rahmani dans le secteur de la communication et l’édition, les transports, les médias ou la publicité. Souad Azzouz est également actionnaire avec Anis Rahmani dans plusieurs de ses sociétés lancées en France, Dubai ou Angleterre. Elle a joué enfin un rôle incontournable dans les relations troublantes avec plusieurs dirigeants et hauts responsables algériens. En faisant la une de l’actualité, Anis Rahmani a ouvert le débat sur l’argent des médias. Passé du statut de journaliste à El Khabar et divers titres arabophones, Anis Rahmani est aujourd’hui à la tête d’un empire. Le 19 septembre 2007, Anis Rahmani -de son vrai nom Mohamed Mokeddem- et Souad Azouz fondent la société El Athir Presse qui va administrer le journal Ennahar El Djadid. Depuis sa création, le journal arabophone a enregistré une croissance soutenue. Et même s’il a connu une contraction de son activité en 2015 et 2016, Ennahar a continué à dégager des bénéfices. Ainsi, le journal a réalisé un chiffre d’affaires de 102 milliards de centimes en 2016, dégageant 2,3 milliards de centimes de bénéfices. Il convient de noter qu’en date du 4 juin 2018, Anis Rahmani a accordé à son associé Souad Azouz le droit de signature en qualité de co-gérante. Une partie des bénéfices réalisés par la société El Athir, éditrice du journal Ennahar, a été réinvestie dans d’autres secteurs. Anis Rahmani s’est orienté vers le business du transport. Il s’est alors lancé dans la société Sept Com, dont le capital est détenu par la Sarl El Athir. Sept Com a comme principal business, le service Taxi et la location des voitures. Elle s’est récemment impliquée dans le principe Uber, pour concurrencer Yassir, à travers l’application Lahagni.