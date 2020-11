Ennahar annonce la fin de la version papier du journal

La direction d'Ennahar El Djadid a annoncé mardi la fin de la version papier de son quotidien éponyme et sa transformation en journal électronique, un choix "dicté par la nécessité de s'adapter au nouvel environnement marqué par l'hégémonie de la presse numérique sur la presse écrite". En effet, dans le cadre de cette " nouvelle stratégie" , la direction du journal promet un meilleur contenu avec un nouveau look sur le plan de l'identité technique et visuelle, avec à terme la mise en place du paiement électronique pour certains articles prémium comme les entretiens, les reportages, les enquêtes et les exclusivités. Néanmoins, le paiement des articles sera en vigueur "une fois le texte sur la presse et la publicité électronique mis en place par le gouvernement," indique encore la direction du journal qui, faut-il le rappeler, fait actuellement face à des difficultés financières sévères.