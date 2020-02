Ennahar TV condamnée pour diffamation

La chaîne Ennahar TV, propriété du journaliste Mohamed Mokaddem alias Anis Rahmani, a été condamnée pour diffamation par le tribunal de Bir Mourad Raïs dans l’affaire l’opposant au président de la commission de préparation olympique au sein du Comité olympique algérien (COA), Amar Brahmia, et sa famille, a indiqué un communiqué de la famille Brahmia. « lundi 10 février 2020, le Tribunal de Bir Mourad Raïs a condamné pour diffamation (250.000,00 DZD d’amende à verser au Trésor Public et une importante compensation à chaque membre de la famille Brahmia la chaine de Télévision Ennahar TV », lit-on dans le communiqué. Pour rappel, la famille Brahmia a poursuivi en justice, en septembre 2016, la chaine de télévision suite aux graves accusations diffusées et répétées en boucle pendant 40 jours et reprises à cette époque par quelques médias et jusqu’à la semaine dernière par Ennahar TV.