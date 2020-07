‘’ Enfreindre le confinement est Haram’’

Le président de la Commission Ministérielle de la Fatwa, Mohand Idir Mechnane, a déclaré qu’enfreindre les mesures de confinement est « Haram ». Lors de son passage sur la chaine Ennahar Tv, dans le cadre d’une journée de solidarité avec « l’armée blanche », Le Président de la Commission Ministérielle de la Fatwa, Mohand Idir Mechnane, a indiqué que les mesures de confinement sont un devoir pour les patients et les personnes atteintes de Coronavirus, et pour les citoyens de façon générale afin qu’ils se protègent du mal de cette pandémie. Il a rajouté qu’enfreindre les mesures de confinement est religieusement interdit, soulignant que c’est une « catastrophe » que commet l’homme à l’encontre de sa religion, de son pays et de lui-même. ans le même contexte, le Président Mechnane a également insisté sur l’importance de la prise de conscience quant à la dangerosité de la situation, indiquant que certaines familles perdent leurs proches suite au Covid-19 et ce à cause du non-respect des mesures sanitaires recommandées par les autorités compétentes.