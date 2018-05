En prison pour avoir piraté le Facebook de son fiancé

Une jeune femme dans la vingtaine se retrouve face à des poursuites judiciaires après avoir piraté le Facebook de son fiancé. Une crise de jalousie qui aurait pu être anodine, finit pourtant dans le tribunal de Bir-Mourad-Rais, pour violation de l’intimité et atteinte à la vie privée. La jeune femme s’est présentée à la cour de Bir-Mourad-Rais et a démenti les accusations en affirmant que son fiancé lui avait donné accès à son compte Facebook de son plein grès quand ils étaient encore ensemble, pour regagner sa confiance. L’accusée a déclaré à la cour qu’elle avait des doutes au sujet de la fidélité de son ex quelques temps avant de rompre. Cependant, juste après la rupture, l’ex-fiancé aurait déposé plainte, l’accusant d’avoir changé son mot de passe et interféré dans ses communications et relation pour se venger. La jeune femme a écopé de six mois de prison fermes et de 20 000 DA d’amende.