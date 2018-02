El khlii pour contrecarrer la Sonelgaz

Disposer de frigidaire, d’un batteur à la cuisine, d’une téloche, son démodulateur, le congélateur, le microonde, le micro-ordinateur, un lave-linge, des ampoules dans les chambres, dans le couloir, le chargeur de téléphone, le fer à repasser, le sèche-cheveux, la sonnette, c’est vivre en nabab ou en Rabrab, aux yeux de la Sonelgaz ; maintenant que la manipulation de la facturation par cette boiteuse entreprise d’État fait passer la consommation du simple ménage à la fameuse quatrième tranche, où la vitesse du prix du kilowatt consommé est estimé tout comme pour un industriel qui achète l’usine de l’Etat au dinar symbolique, ne paye ni la Sonelgaz, ni les impôts, ni la Saint-Glinglin. Il faut comprendre qu’aux yeux de la Sonelgaz, ses gouvernants aux cols blancs et ses pieds noirs, ses fonctionnaires, ses odieuses importations et colportages, auxquels nous payons même leur consommation ; un simple ménage, modeste, doit jeter tous ses gadgets électriques et ne doit dépasser une consommation propre à un chargeur téléphonique et encore de vieille génération. De quoi sérieusement penser à passer à un nouveau mode de vie pour se prémunir de toute salée facture, ou d’intempestive coupure, quand on n’est pas un industriel parmi les ‘’chwakers’’ du bled. Il faut revenir à l’âge de pierre, se remettre au quinquet, et ne garder que son smartphone pour voir la beauté de l’Algérie du 20 heures, et se contenter de khlii (viande séchée) au lieu de viande capable de vous pousser à l’allumage du frigo par exemple. La preuve, la Sonelgaz qui nous impose une électricité boiteuse, discontinue, (plus cher qu’en Egypte où elle est taxée par exemple 1,78 centime de dollars par kwh, 2,2 centimes au Qatar, 1,33 centime en Arabie saoudite ou encore un quasi-insignifiant 0,9 centime de dollars/kwh en Irak), peine à financer ses investissements, et demeure pas du tout rentable tout en accumulant un retard technologique de plusieurs siècles, à tel point que son management a qualifié leur arrivée d'envoi de la facture par SMS, comme une prouesse technique et marketing.