El adjwaa TV falsifie l’histoire de l’Algérie

La chaine de télévision privée El adjwaa TV a rediffusé le documentaire français ‘’L’Algérie vue du ciel’’ du réalisateur français Yann Arthus-Bertrand. Cependant, la chaine vraisemblablement gêné par le passage sur Ksar Draa à Timimoun et son histoire juive, a supprimé le son pour que les téléspectateurs ne découvrent pas son origine, un acte indigne d’une chaine TV qui veut effacer une page d’histoire de notre Sahara pourtant réel. Ksar Draa est un Ksar construit au milieu de nulle part dans le Sahara de Timimoun wilaya d’Adrar au sud de l’Algérie avec une construction d’une forme circulaire. Fut un temps où il était occupé par des juifs pourchassé par un vizir marocain en 1492 mais la suite est un mystère. Les premières incursions juives en Afrique du Nord furent bien antérieures à la conquête arabe, surtout consécutivement aux guerres de Cyrénaïque (an 115 et an 118), une population juive, relativement importante, s’est dirigée vers l’ouest, a longé l’Atlas saharien, pour finalement se fractionner et se fixer dans les régions du Mzab, du Touat, du Tafilalet, du Dra’ et du Sous. L’aventure des juifs d’Adrar a été brutalement interrompue en 1492, par le fanatisme de certains de leurs voisins conduits par un prédicateur venu de Tlemcen, le cheikh Abdelkrim el-Maghili. Installé à Tamentit en 1479, ce religieux se scandalisait d’y voir des « Juifs arrogants » auxquels n’était pas appliqué, comme dans tout le Maghreb, le statut des dhimmis. Vers 1490, il saisira le prétexte de la construction (autorisée par le qadi Al Asnouni) d’une nouvelle synagogue à Tamentit, pour consulter les oulémas de Fès, Tlemcen, Ténès et Tunis. Deux réponses défavorables au projet des infidèles d’élever leur temple dans un pays où triomphe l’Islam constituèrent l’encouragement attendu par el-Maghili, qui souleva ses partisans pour les pousser à détruire l’édifice et s’opposer à une éventuelle résistance. Le succès inespéré de l’opération l’incita, le lendemain, à ordonner le massacre, en promettant 7 mitkals d’or (environ 30 g) par tête de Juif assassiné.