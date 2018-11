El Mouloud, fête religieuse ou désagréments ?

Si les musulmans prenaient conscience des différentes richesses matérielles et spirituelles que Dieu a octroyé à ces derniers, tels que le Coran ,le prophète Mohamed (QSSSL) et sa sunna dont le monde occidental et plus précisément les mécréants et les idolâtres ont été privés, les musulmans devraient en être fiers car la religion musulmane est la seule et meilleure religion qu’Allah a créé dans ce bas monde. L’islam n’est pas une religion mais un mode de vie qui est composé de l’abscisse et de l’ordonnée à savoir la relation avec Dieu et celle des hommes entre eux, ce qui ne n’existe pas dans les textes des autres religions falsifiées. Parmi les fêtes religieuses qui nous ont été dictés, la célébration du mouloud ennabaoui echarif à savoir la naissance du prophète Mohamed (QSSSL) qui est une sunna afin de perpétrer la tradition pour contrecarrer les croisades qui se poursuivent depuis l’apparition de l’ISLAM que l’Occident veut à tout prix effacer du monde ; mais Dieu préservera de toutes les croisades pour protéger nos enfants. A titre indicatif, il y a lieu de vous narrer l’anecdote sur un entretien qui a eu lieu entre deux théologiens, l’un musulman et l’autre israélite sur divers sujets où à un moment de l’entretien, le rabbin répondit avec amertume au cheikh : ‘’Dieu vous a honoré de versets ,qui s’Il nous les avait dit à nous , nous les célèbrerions à chaque fois, le cheikh étonné lui demanda lesquels, il lui répondit que Dieu à dit : ’’ Aujourd’hui, je vous ai complété votre religion, vous ai honoré de tous mes bienfaits et je vous ai accordé l’Islam comme religion’’ (traduction approximative des versets). Malheureusement, Dieu ne change rien à l’état d’un peuple tant que celui-ci n’ait accompli sa propre transformation et là où le bas blesse, c’est que les musulmans pour la plupart d’entre- eux fêtent la naissance du prophète Mohamed (QSSSL) en redoublant de violence et d’accidents au moyen de pétards pour ne pas dire des explosifs en miniature causant de graves amputations remplissant les UMC au lieu de profiter de cette occasion pour renforcer le principe du vivre ensemble et surtout de la connaissance de leur prophète. Par ailleurs, durant ces fêtes, les spéculateurs s’acharnent sur le citoyen pour le spolier en lui assenant le coup de grâce. Quand est- ce que le monde se réveillera t-il de son profond sommeil ?