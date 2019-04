‘’El Hirak ‘’n’a pas besoin de ‘’Zorro’’!

Finalement, l’opportunisme tend toujours à se frayer un chemin au sein de la protesta populaire déclenchée depuis le 22 Février dernier, et voilà que beaucoup de’’ Garcia’’, sans trop attendre , se posent déjà des questions sur la représentativité, et tiennent à se faire distinguer, en recourant à tant de subterfuges pour jouer au futur ‘’Zorro’’ d’’ El Hirak’’ qui bat le pavé d’un vendredi à un autre, en réclamant une république où seul le peuple est souverain. Malheureusement, ces derniers, toute honte bue, après avoir mangé à tous les râteliers, défendu bec et ongles tous les mandats successifs du président qui vient de se retirer de la course d’un cinquième mandat en demandant pardon au peuple après une vingtaine d’années, cautionné toutes les bavures commises au nom de la loi du plus fort, amassé tant de milliards sans trop suer, tentent de nouveau et encore de se refaire une nouvelle virginité, se présenter en sauveur de l’Algérie….. Qu’ils se rassurent, ‘’El Hirak’’ ne semble pas avoir besoin de tuteur, il sait se faire guider, a pris de l’âge avec ce septième vendredi, et a appris toutes les leçons…. Ses slogans sont plus limpides que l’eau de source, il ne réclame que le départ de tous ceux qui ont magouillé, nagé dans les eaux troubles, dilapidé les deniers publics, se sont servis sans trop servir….Ceux qui voyagent en jets privés, déjeunent à Paris, prennent les repas de midi à Londres, et dinent aux chandelles en Lausanne…. Ceux qui ont des yachts et qui se bronzent sous tous les soleils du monde sans trop s’inquiéter des dépenses si faramineuses. ‘’El Hirak’’ saura choisir son ‘’Zorro’’, ses rangs en disposent à la douzaine, l’heure est plutôt aux exigences et à présent, il appelle à faire tomber les têtes qui ont ruiné le pays, mis au pas une justice qui se libère et étouffer à jamais la liberté d’expression qui reprend son élan ….Aujourd’hui, il règle ses comptes à sa façon de fin de semaine en fin semaine, les jours à venir décideront de son ‘’Zorro’’, sa feuille de route ne lui permet pas ce choix à présent, le plancher qu’il revendique est plein de vermines et il faut bien l’assainir et surtout ne rien garder de ses fripouilles…. On ne peut faire du neuf avec du vieux, car le bons sens et la logique l’exige et l’impose ! Les 20 millions qui marchent le souhaitent également et de tout cœur, toute immixtion dans le tableau de bord d’’El Hirak’’ ne peut être que vaine et la malvenue, il ne cesse de le réclamer d’un vendredi à l’autre, alors, prétendus sauveurs, gardez vos propositions désuètes ou taisez-vous en attendant votre tour !