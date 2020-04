Effets du sel sur la santé

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), on ne devrait pas consommer plus de 5 grammes de sel de table par jour. Il est essentiellement composé de chlorure de sodium et sa consommation entraîne des problèmes de santé tels que l'hypertension et l'obésité.Si le sel doit être consommé avec modération, pourquoi ne pas en profiter pour en découvrir toute la variété ? Car il n'existe pas qu'un seul sel. Certains, les moins raffinés, sont moins nocifs pour notre santé. On peut en trouver sous différentes formes, d'origines variées, de goûts parfois surprenants. Et même de couleurs étonnantes. Des sels roses, noirs ou bleus, issus de la mer comme de la montagne. Aux parfums forts ou plus légers. 4g de sel sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme : transmission des signaux nerveux, contraction musculaire et fonctionnement des reins en assurant une bonne hydratation. Le sel gouverne, avec le potassium, tout l'équilibre hydrique de l'organisme. Il règle la répartition de l'eau corporelle, les mouvements de cette eau dans l'organisme, les échanges entre l'eau intracellulaire (où se trouve le potassium) et l'eau extracellulaire. La totalité du sel apportée par l'alimentation est en permanence absorbée dans le tube digestif pour rejoindre le sang. Le surplus est filtré et éliminé par les reins en même temps que la quantité d'eau nécessaire. Un excès de sel donne soif parce que l'équilibre hydrique de l'organisme est perturbé par une élimination importante. D’autre part, une surconsommation de sel (plus de 12 g/jour) a des effets néfastes sur la santé notamment en augmentant la pression artérielle et le développement de maladies cardiovasculaires. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou de diabète, sont particulièrement sensibles aux effets négatifs du sel. Une consommation excessive serait également un facteur de risque d'ostéoporose, une maladie provoquant la fragilisation des os et pouvant favoriser l'apparition de fractures.