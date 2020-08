Echorouk consacre un reportage à un ‘’faux’’ joueur de la JSK

La direction de la JSK a réagi dans un communiqué à la diffusion par la chaîne Echourouk News d’un reportage sur un certain Yanis Lamari qui se prétendait joueur du club Kabyle. « La direction du club tient à informer le public sportif, en particulier les supporters de la JSK que le soi-disant joueur dénommé Yanis Lamari qui se prétend être un joueur de la JSK dont un reportage qui lui a été consacré et diffusé par la chaine Echourouk news n’a un lien ni direct ni indirect avec le club », indique le démenti de la JS Kabylie. En effet, durant la journée du 20 août, la chaîne arabophone a diffusé un mini-reportage sur l’individu en question. Parlant en français, il prétendait être né à Genève, la capitale suisse, et y avoir évolué en tant que joueur. « J’évolue en espoir et mon objectif est d’intégrer l’équipe A et j’espère retourner en Europe en division 1 », a-t-il déclaré au micro de la chaine de télévision, qui l’a curieusement qualifié de « véritable prodige du ballon rond » par la chaîne Echourouk News. Ceci a suscité beaucoup d’interrogations chez les supporteurs du club phare de Kabylie qui se sont demandé d’où sortait ce joueur et surtout pourquoi cette chaîne a décidé de lui consacrer un reportage.