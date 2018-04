Echorouk annonce le naufrage du navire

La superproduction ‘’Rais Corso’’ avec la grande star Souileh et le feuilleton dramatiques « Tilk El Ayam » avec notamment Hassan Kechach et Sara Lalama, ne seront pas diffusés sur la chaîne Echorouk TV. Ces productions qui avaient été annoncées à grande pompe, il y a quelques semaines et qui avaient été présentées comme les productions les plus attendues de ce ramadhan, ont été arrêtées à 60% de la fin de tournage pour des raisons financières et administratives avec les producteurs turcs. Depuis quelques jours des sites avaient fait circuler des informations sur le producteur qui est derrière ces projets et des problèmes liés à leurs financements. Mais selon nos sources, la majorité des comédiens ont été payés et les problèmes de financement ne concernent pas les algériens mais les prestataires turcs.