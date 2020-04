Echorouk TV suspend ‘’Dar Laâjeb’’

La chaine TV Echorouk a décidé de suspendre la série humoristique ‘’Dar Laâjeb’’ à cause d’un épisode titré ‘’un hôte à honorer’’ et dans lequel un Tunisien, un certain Kais est venu rendre visite à son ami algérien avant de prendre 150 millions de centimes, ce qui a mis en colère le fils de ce dernier. Ce scénario fait allusion au président tunisien et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, affirme une source médiatique. Il est à signaler qu’aussi la direction de la chaîne de télévision privée «Numidia TV» a retiré de sa grille des programmes l’emission caméra cachée « Ana Wradjli » (Mon mari et moi) qui avait suscité une vague d’indignation auprès des citoyens à travers les réseaux sociaux. La chaîne privée a indiqué que la diffusion de l’émission « était une erreur isolée » et une « mauvaise appréciation » qui ne reflètent guère « son souci d’être au service de la famille et du respect des valeurs sacrées de la société». « Numidia TV se dit profondément navrée pour le jeune Sofiane, l’invité de l’émission, ainsi qu’à sa famille à qui elle exprime sa solidarité après les réactions enregistrées et les préjudices moraux qui en ont défoulé » indique la chaine Tv dans le communiqué. La chaîne a également annoncé des sanctions contre les personnes qui ont laissé passer ce produit qui n’est pas conforme aux règles de déontologie. Le soir de la polémique, le patron de la chaîne Numidia Tv avait révélé qu’il n’avait pas supervisé le programme en question, laissant le soin à sa directrice de production de le faire. Une erreur fatale qui a coûté un avertissement à la chaîne.