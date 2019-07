EXTRACTION D’OR DANS LE SUD : Arrestation de 23 orpailleurs par l’Armée

« Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, ce dimanche, suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région Militaire), 23 orpailleurs et saisi 17groupes électrogènes, 9 marteaux piqueurs, ainsi que deux camions et deux véhicules tout-terrain, a indiqué un communiqué du MDN. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a appréhendé, à Bechar (3ème RM), un narcotrafiquant en possession de (5,9) kilogrammes de kif traité, alors que des unités de Garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de (46) personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, et ce, lors d’opérations menées distinctement à El-Kala, Annaba et Skikda (5ème RM), précise la même source.