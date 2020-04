EXTENSION DU CONFINEMENT : Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) continuera d’approvisionner normalement le marché en produits pétroliers, en dépit de l’extension des mesures du confinement, a rassuré dimanche le directeur de la communication de la société, Djamel Cherdoud. A la lumière des dernières décisions prises par le Gouvernement, notamment l’extension du confinement partiel à toutes les wilayas, ainsi que le rallongement de ses horaires pour certaines, "Naftal réaffirme que ces mesures n’ont aucun impact sur la distribution des produits pétroliers", a indiqué M. Cherdoud à l’APS. Précisant que Naftal a pris "toutes les dispositions pour répondre à la demande nationale en carburants et en gaz butane", le responsable a souligné que "cette disponibilité est rendue possible grâce à la particularité de l'activité de la distribution des produits pétroliers, notamment la flexibilité dans le schéma de distribution qui permet à l’entreprise de s’adapter à n’importe quelle situation pouvant survenir suite à des décisions pareilles". Pour rappel, la mesure de confinement partiel (19h-07h) sera étendue à l’ensemble des wilayas du pays à partir d’aujourd’hui. Le volume horaire de confinement a été rallongé pour être désormais compris entre 15h00 de l’après-midi et 07h00 du matin pour neuf (9) wilayas : Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa. La wilaya de Blida, quant à elle, demeure soumise à une mesure de confinement total.