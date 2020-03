EXTENSION DE LA MESURE DE CONFINEMENT A NEUF WILAYA : Le confinement partiel entre en vigueur

Le confinement partiel est entré en vigueur depuis samedi à 19h dans les wilayas de Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa,Oran, Boumerdès, El Oued et Tipaza à la faveur d'un décret du premier ministre Abdelaziz Djerad portant extension de la mesure de confinement à certaines wilayas et en application des directives du Président de la République relatives aux mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (COVID 19) sur le territoire national. La mesure a été favorablement accueillie par les populations des régions concernées par l'extension de la mesure de confinement partiel de 19 h à 7 h du matin. Le confinement a déjà adopté depuis quelques jours dans certaines de ces wilayas à l'instar de Boumerdès et Tizi Ouzou sous l'égide des comités de villages et de quartiers. En plus du confinement, les villageois avaient entamé des opérations de désinfection des lieux publics et structures sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus. Les services de sécurité ont des heures avant l'entrée en vigueur de la mesure sillonné les rues et les quartiers des différentes régions des wilayas concernées pour appeler les populations à se conformer aux règles de ce confinement partiel.